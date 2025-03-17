Tanyeli geçen yıl pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. Tedavisine vakit kaybetmeden Üsküdar'daki özel bir hastanede başlanmıştı. Birçok operasyon geçiren Tanyeli, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sevdiklerini sık sık bilgilendirmeye devam ediyordu.

"TABURCU OLACAĞIM" DEMİŞTİ...

54 yaşındaki ünlü oryantal en son 27 Şubat'ta "Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti. Ancak Tanyeli'nin birkaç gün önce entübe edildiği açıklandı.

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan bugün annesinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Annesinin tedavisinin devam ettiğini belirten Taylan "Annemiz Tanyeli'nin tedavisi devam ediyor ve en kısa sürede sizinle sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz. Dualarınızı lütfen eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli de Taylan'ın bu açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı.