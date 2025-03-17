54 yaşındaki eski oryantal Tanyeli’den gelen acı haber, sevenlerini derinden sarstı. Pankreas kanseri nedeniyle uzun süredir mücadele eden ünlü isim, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2,5 YILDIR MÜCADELE EDİYORDU

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli'nin, pankreas kanseriyle mücadelesini 2,5 yıldır sürüyordu. Hastanede tedavi altında olan sanatçı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi veriyordu.

Tanyeli, 27 Şubat’ta sosyal medyada yayınladığı son mesajında, “Hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, bunu anlıyorum. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor, mesajlara cevap verecek durumda olamıyorum. Hakkınızı helal edin, ağrılarım çok, tek tek yazacak gücüm yok. Bana en güzel hediye dualarınız” demişti.

13 MART'TA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Son paylaşımında taburcu olacağını duyuran Tanyeli’den günlerdir haber alınamaması, sevenlerini tedirgin etmişti. 4 aydır hastanede tedavi gören sanatçının durumunun ağırlaştığı ortaya çıkmıştı.

Tanyeli’nin sağlık durumu kritik bir noktaya ulaştığı için 13 Mart'ta entübe edilmişti.

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir’de doğdu. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan sanatçı, bu alanda kendini geliştirerek oryantal sanatına adım attı.

1980’li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil etti.

Sanat hayatı boyunca birçok farklı projede yer alan Tanyeli, yalnızca sahne performanslarıyla değil, oryantal dans eğitmenliği yaparak da dikkat çekti. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmak adına çalışmalar yürüttü.