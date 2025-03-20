İstanbul’da iki gün önce yaşamını yitiren oryantal Tanyeli bugün Bodrum’un Ortakent Mahallesi’ndeki Kerem Aydınlar Camii’nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazını müteakip Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili, oğlu Teoman Kral, sanatçı arkadaşlarından Işın Karaca, Ekin, Murat Övüç ve Seray Sever ile Bodrum’daki yakınları katıldı.

TANYELİ İLE İLGİLİ O GERÇEĞİ AÇIKLADI

Tanyeli’nin cenaze namazın Bodrum’da düzenli olarak gittiği Tepecik Camii’nin imamı Yüksel Kılınçarslan kıldırdı.

Kılınçarslan cemaate yönelik yaptığı yaptığı konuşmada “Sanatçımızı çok iyi tanıyorsunuz amm Onun tanımadığınız yönünü de ben tanıtmak isterim .Sanatçımız Tanyeli, güzel iyi bir insandı. Bizim caminin düzenli cemaatinden biriydi. Bodrum aşığıydı Tepecik Camii aşığıydı, camimize gelir namaz kılar cemaatim olurdu .Kalbi güzel, gönlü güzel, kendi güzel bir insandı. Mevlana hazretlerini hepiniz bilirsiniz ölümüm düğün gecemdir der, İnşallah sanatçımızda düğün gecesini yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun” dedi.

"HAYATIMDA TANIDIĞIM EN YAŞAMA BAĞLI KİŞİYDİ"

Işın Karaca ise, “Hayatımda tanıdığım en amazon en hayata en mücadeleci insanlardan biriydi. Söyleyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.