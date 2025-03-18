İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli (54) dün gece İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Tanyeli'nin cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılındı.

Melek Baykal, Gülben Ergen, Deniz Seki, Nuri Alço, Zara, Yonca Evcimik, Safiye Soyman, Pınar Eliçe ve Ayşegül Yıldız gibi isimler cenazeye katıldı.

Tanyeli'nin oğulları Taylan Sadıkoğlu ve Teoman Kıral ile eşi İlker Sünnili tabut başında gözyaşlarına boğuldu.

"HARİKA BİR EŞTİ"

İlker Sünnili "Söylebileceğim bir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Harika bir insandı. Çok iyi bir anneydi, çok iyi bir eşti" ifadelerini kullandı.

Yapımcı Armağan Çağlayan "Tanyeli'yi o kadar uzun zamandır tanıyorum ki… Ne zaman tanıştığımızı hatırlamıyorum. Çok dayandı, çok savaştı! Onun yaşama azmi umarım bize örnek olur" dedi.

DENİZ SEKİ: VEDALAŞMIŞTIK

Şarkıcı Deniz Seki de "Entübe edildiğinde doktorlardan izin alıp vedalaştım. 'Kurtuldu' diyeceğim… Ne diyeceğim bilemiyorum. Sözün bittiği yer, Allah ailesine, evlatlarına sabır versin. Son dakikaya kadar yanındaydılar" diye konuştu.

Cenaze namazı sonrası Tanyeli vasiyeti üzerine Bodrum'daki aile mezarlığına defnedilecek.

"TABURCU OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Uzun süredir Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi gören Tanyeli en son 27 Şubat'ta Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi vermiş, "Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah" demişti.