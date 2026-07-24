Tanzanya'dan Türkiye'ye getirilen yaklaşık 56 ton ham kabuklu susam, Tarım ve Orman Bakanlığının denetimlerinden geçemedi. Resmî muayene ve analizlerde üründe "yabancı madde" tespit edilmesi üzerine sevkiyatın ithalatına izin verilmedi. Susamların menşe ülke Tanzanya'ya iade edilmesine karar verildi.

Gıda Bülteni'nin haberine göre, görüntülerde susam tanelerinin bir bölümünde belirgin renk değişiklikleri, bozulma ve küf görünümü yer aldı. Buna karşın, Bakanlığın kamuoyuna yansıyan analiz sonuçlarında aflatoksin veya başka bir mikotoksin tespit edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

FİRMA ÜRÜNLERİN TÜRKİYE'DE TEMİZLENMESİNİ İSTEDİ

İthalatçı firma, analiz raporunda "yabancı madde" olarak değerlendirilen unsurların pestisit, bakteri ya da kimyasal kalıntı olmadığını, hasat sırasında ürüne karışabilen taş, toprak ve bozuk tanelerden oluştuğunu savundu.

Şirket, susamların kendi tesisine götürülerek temizleme ve ayıklama işleminden geçirilmesini, ardından yeniden analiz edilmesini talep etti. Bu işlemleri gerçekleştirecek teknik kapasiteye sahip olduğuna ilişkin belgelerin de ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunulduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ise susamların Türkiye'de işlenmesine yönelik talebi uygun bulmadı.

GIDA ZİNCİRİNE GİRMESİ ENGELLENDİ

Ham susamlar Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra temizleme, ayıklama, kavurma ve öğütme gibi işlemlerden geçirilerek başta tahin ve helva olmak üzere unlu mamuller ile farklı gıda ürünlerinin üretiminde kullanılabiliyor. Bakanlığın kararıyla, ithalata uygun bulunmayan yaklaşık 56 ton susamın Türkiye'de işlenerek gıda zincirine girmesi engellendi.

KARAR YARGIYA TAŞINDI

İthalatçı firma, ürünlerin temizlenmesine izin verilmemesi ve menşe ülkeye iade edilmesi kararına karşı idari yargıya başvurdu. Şirket ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına şikâyet başvurusunda bulundu. Başvuruda, ithalat sürecinin işleyişi ile ürünlerin özel işlem kapsamında ayıklanmasına neden izin verilmediğinin incelenmesi talep edildi.