Tanzanya’da yaşamını sürdüren 30 yaşındaki Winnie Goobless Kimambo ile Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Ömer Hasançebi, birlikteliklerini resmiyete dökerek evlilik kararı aldı. Genç çiftin düğün ve nikah merasimi, Trabzon'un Arsin ilçesinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirildi.

NİKAHI BELEDİYE BAŞKANI BIYIK KIYDI

Arsin'deki salonda düzenlenen nikah törenine çiftin aileleri, yakın akrabaları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Çiftin nikahını Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kıyarken, nikah şahitliğini ise Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya üstlendi.

EVLİLİK CÜZDANINI ALARAK TEBRİKLERİ KABUL ETTİLER

Resmi işlemlerin tamamlanıp imzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanı Winnie Goobless Kimambo'ya takdim edildi. Hayatlarını birleştiren Kimambo ve Ömer Hasançebi çifti, nikahın ardından salondaki davetlilerin tebriklerini kabul etti. Törene katılan misafirler de alkışlarıyla çiftin mutluluğuna ortak oldu.