Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul sektöründe adeta devrim yaratacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin yasal olarak zorunlu tutulacağı başlangıç tarihini 1 Ekim 2026 olarak yeniden belirledi.

Daha önce 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacağı duyurulan bu büyük zorunluluk; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile sisteme entegre olacak diğer kurumların teknik altyapı çalışmalarını sorunsuz tamamlaması amacıyla Bakanlık tarafından 3 ay süreyle ertelendi. Bu erteleme kararıyla birlikte, 1 Ekim itibarıyla tapuda geri dönüşü olmayan yepyeni bir yasal süreç başlayacak.

HANGİ DETAY GÖZDEN KAÇARSA TAPU İŞLEMİ İPTAL OLACAK?

Peki, vatandaşların tapu dairesinde şok yaşamasına ve işlemlerinin durdurulmasına yol açacak o büyük hata ne?

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin tamamının veya bir kısmının;

Elden nakit olarak taşınması ve verilmesi,

Şahsi banka hesaplarından klasik havale veya EFT yoluyla satıcıya gönderilmesi tamamen yasaklanacak.

Bu eski alışkanlıklarla ve geleneksel yöntemlerle tapu müdürlüklerine giden vatandaşlar, teknik olarak sistem engeline takılacak. Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılmayan hiçbir alım-satım işlemine tapu memurları tarafından onay verilmeyecek ve işlemler anında iptal edilerek geçersiz sayılacak.

PEKİ, GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni yasal zorunluluk sayesinde yıllardır süregelen "Önce parayı mı göndereyim, yoksa imzayı mı atalım?" stresi ve güvensizliği tamamen tarihe gömülüyor. Sistemin işleyiş mantığı ise şu şekilde olacak:

Eş Zamanlı Takas: Alıcının sistem onaylı bloke hesaba gönderdiği satış bedeli, tapudaki resmi imzaların atıldığı tam o saniyede otomatik olarak satıcının hesabına geçecek.

Riskler Sıfırlanıyor: Para güvence altındaki ortak havuzda bekletileceği için tarafların dolandırılma, kapkaç, paranın çalınması veya sahte para gibi risklerle karşılaşması tamamen engellenecek.

Kayıt Dışılık Bitecek: Tüm ödemeler devlet kontrolündeki sistem üzerinden yasal olarak kayıt altına alınacağı için gayrimenkul sektöründeki kayıt dışı para trafiğinin de önüne geçilmiş olacak.

Tapu sahiplerinin 1 Ekim 2026 tarihine kadar mağduriyet yaşamamak adına alım-satım planlarını bu yeni sisteme göre yapmaları ve bankaların entegrasyon kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.