Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında güvenliği artırmayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu olarak uygulanacağı tarihi değiştirdi. Daha önce 1 Temmuz 2026 olarak açıklanan uygulamanın başlangıcı, teknik altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi amacıyla 1 Ekim 2026'ya ertelendi.

Bakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile sisteme entegre olacak kurumların hazırlıklarını eksiksiz tamamlayabilmesi için üç aylık ek süre tanındığını duyurdu. Böylece 1 Ekim'den itibaren taşınmaz satışlarında yeni kurallar yürürlüğe girecek.

ESKİ ÖDEME YÖNTEMLERİ KULLANILAMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında taşınmaz satışlarında ödeme işlemlerinin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelecek.

Bu tarihten sonra, elden nakit ödeme yapılması ve satıcının hesabına doğrudan havale veya EFT gönderilmesi, tek başına geçerli ödeme yöntemi olarak kabul edilmeyecek. Satış bedelinin sistem dışında aktarılması halinde tapu işlemleri tamamlanamayacak ve süreç ilerletilemeyecek.

TAPU İŞLEMLERİ GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİYLE TAMAMLANACAK

Yeni uygulamayla birlikte satış bedeli, sistem tarafından oluşturulan güvenli hesapta bekletilecek. Alıcı ödemeyi bu hesaba aktaracak, tapudaki resmi devir işlemleri tamamlandıktan sonra para otomatik olarak satıcının hesabına gönderilecek.

Böylece taraflar, ödemenin ne zaman yapılacağı konusunda yaşanan belirsizlikle karşı karşıya kalmayacak.

DOLANDIRICILIK RİSKİ AZALACAK

Sistem sayesinde alıcı ve satıcı için önemli güvenlik avantajları sağlanması hedefleniyor. Satış bedeli resmi işlem tamamlanıncaya kadar koruma altında tutulacağı için dolandırıcılık, sahte para, kapkaç veya ödemenin karşı tarafa ulaşmaması gibi risklerin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TÜM ÖDEMELER KAYIT ALTINA ALINACAK

Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek tüm para transferleri resmi kayıt altına alınacak. Böylece gayrimenkul alım satımlarında ödeme süreçlerinin daha şeffaf hale gelmesi ve kayıt dışı para hareketlerinin azaltılması hedefleniyor.

1 EKİM ÖNCESİNDE HAZIRLIK YAPILMASI ÖNERİLİYOR

Taşınmaz alım veya satımı planlayan vatandaşların, 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacak zorunlu uygulama öncesinde bankalarının sisteme entegrasyon durumunu kontrol etmeleri ve ödeme süreçlerini yeni kurallara göre planlamaları önem taşıyor. Bu tarihten sonra tapu işlemlerinin yalnızca Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında yürütülmesi bekleniyor.