Tapu işlemlerinde meydana gelen usulsüzlüklerin önüne geçmek isteyen Bakanlık, gerçek satış fiyatlarını gizleyenleri radarına aldı. Tapuda düşük bedel göstererek vergi yükümlülüğünden kaçmaya çalışan satıcı ve alıcılar için denetimler başlatıldı.

Yazılımlar aracılığıyla yapılan taramalarda düşük beyanlar tek tek ortaya çıkartılıyor.

RAYİÇ BEDEL OYUNUNA YAZILIM DENETİMİ

Özellikle büyükşehirlerde, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile piyasa değeri arasındaki farklar dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Bu fark, kamu zararı oluşmasına neden olurken, Bakanlık son 5 yıla ait yüz binlerce taşınmaz satışını mercek altına aldı. Denetimlerin ardından eksik ödenen vergi tutarları ve faizleriyle birlikte tahsilat süreci başlatılacak.

İFADE SÜRECİ VE TEBLİGATLAR BAŞLADI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, düşük satış bedeli beyan edenler için resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı.

Satışa taraf olan kişiler ifadeye çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla karşılaştırılıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreç hızla ilerliyor.

HARÇLAR EŞİT PAYLAŞILMALI

Mevzuata göre, tapu harcı satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın hem alıcı hem satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor.

Ancak birçok işlemde satış bedeli düşük gösterilip tek taraflı ödeme yapılarak haksız kazanç sağlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu gibi usulsüzlüklerin sadece vergi cezasıyla değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da karşılık bulacağını açıkladı.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA İMKANI

Vatandaşlar, önceki taşınmaz işlemlerine ilişkin detaylara e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ilerleyen dönemde cezai işlemlerle karşılaşmamak adına, taraflara tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeleri uyarısını yineledi.

Gerçek satış bedelini gizleyerek devlete eksik vergi ödenmesine neden olanlar için ciddi yaptırımlar kapıda.

Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüklere karşı kararlı tutumunu sürdürüyor. Yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak adına vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst beyanlarda bulunması büyük önem taşıyor.