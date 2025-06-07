Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Tapu Müdürü olan Reşat K., hakkında yapılan bir şikayet üzerine akşam saatlerinde Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Reşat K., yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Reşat K., çıkarıldığı mahkemece rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İddiaya göre Reşat K., Dinar’da bir otel sahibinden eski evrakları arşivden bulmak için rüşvet aldığı, bununla ilgili bazı ses kayıtlarının olduğu belirtiliyor.