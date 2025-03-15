Tapu sahipleri için ödeme zamanı yaklaşıyor. Emlak vergisi ödeme süresi hızla daralırken, mülk sahiplerinin vergilerini zamanında ödemeleri gerekiyor. Taşınmazın türü ve bulunduğu yer doğrultusunda belirlenen vergi tutarları, her yıl iki taksitte ödeniyor. İlk taksit 1 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit ise 1-30 Kasım arasında olacak.

NASIL ÖDENİYOR?

Emlak vergisi borcu olup olmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, bu işlemi belediyeler üzerinden ya da internet aracılığıyla e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) İnternet Vergi Dairesi hizmeti ile gerçekleştirebilirler.

KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?

Emlak vergisi, taşınmazın sahibi tarafından ödenir. Eğer mülkün sahibi yoksa, yararlanma hakkına sahip kişi vergi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, taşınmazı kullanan kişiler de bu vergiyi ödemek zorundadır.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emlak vergisinden muaf olanlar arasında, hiç geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, işsiz olan 18 yaş üzerindeki kişiler, yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı alan emekliler yer alır. Ayrıca, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri de bu vergiden muaf tutulmuştur.