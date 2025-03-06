2025 yılı emlak vergisi, konut sahipleri için rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde ise binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri içinse rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında belirleniyor. Bu vergiler, 2 eşit taksitte ödeniyor.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH 31 MAYIS

2025 yılı emlak vergisi ilk taksit ödemeleri, 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında ödenebilecek. Vatandaşların, ödemelerini belirtilen tarihlerde yapmaları gerektiği için herhangi bir gecikme faizi ile karşılaşmamaları adına dikkatli olmaları gerekiyor.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Emlak vergisinin ikinci taksiti ise 1-30 Kasım tarihleri arasında ödenebilecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NERELERDEN YAPILABİLİR?

Emlak vergisi ödemelerini online olarak TC kimlik numarası ya da sicil numarası ile yapmak mümkün. Ayrıca e-devlet üzerinden birçok belediyeye ait sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler, belediye vezneleri, posta çeki, e-belediye üzerinden kredi kartı ile ve bankalar aracılığıyla havale veya EFT yöntemiyle gerçekleştirilebiliyor.