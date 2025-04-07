Kira gelir vergisi beyannamesi için bugün son gün. Beyanname ödemeleri, anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar aracılığıyla ya da PTT şubelerinden yapılabiliyor. Ayrıca, tüm vergi dairelerinden de ödeme gerçekleştirmek mümkün.

Birinci taksit, damga vergisiyle birlikte bugün ödenecekken, ikinci taksit 31 Temmuz tarihine kadar ödenebilir. İlk taksidi ödemeyenler ise cezalarla karşı karşıya kalabilir.

TAPU SAHİPLERİ BUGÜN ÖDEMEK ZORUNDA

7 Nisan Pazartesi günü, kira gelir vergisi beyannamesi için son gündür. Konut sahipleri, yıllık kira gelirleri 33 bin TL'yi aştığında, iş yeri sahipleri ise 230 bin TL'yi geçtiklerinde vergiye tabi tutulur.

BEYANNAME VE ÖDEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Beyannameler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital platformları üzerinden verilebilir ve ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilir.Beyanname süresinde verilmediği takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanır, ayrıca gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası da söz konusu olur.