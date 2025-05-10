17 Nisan'da ilk kez Sözcü'nün duyurduğu haberin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı, yüz binlerce 'usulsüz satış' şüphesi taşıyan işlem için alıcı ve satıcıların adreslerine tebligat gönderme işlemlerine hız verdi.



DÜŞÜK SATIŞ BEDELİ GÖSTERENLER RADARDA



Bakanlık tarafından kullanılan yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla, geçmiş 5 yıla yönelik yapılan taramalarda yüz binlerce şüpheli gayrimenkul satışı tespit edildi.

Söz konusu satışlarda, taşınmazın gerçek bedeli yerine bölge sınırlarında yer alan belediyenin belirlediği rayiç bedel kadar değer gösteren alıcı ve satıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrı ayrı ifadeye davet edilirken, satış süreci için izahat vermeyenlere yüklü miktarda para cezası uygulanacağı belirtildi.



DAİREYİ ALAN DA SATAN DA SORUMLU



Yasal düzenlemelere göre gayrimenkul satışlarında gerçek bedelin yüzde 4'ü tapu harcı olarak alınmakta. Mevzuata göre söz konusu tutar, alıcı ve satıcı arasında eşit şekilde dağıtılmış durumda. Buna karşın fiili uygulamada çoğu zaman satıcı, yüzde 4'lük bedelin tamamını karşılamakta.



Yürürlükte olan uygulama bu şekilde olsa da, alıcı ve satıcı taraflar sık sık kendi aralarında yaptıkları sözlü anlaşma ile tapu satış bedelini düşük beyan etme yoluna başvuruyor. Satışa konu işlem için alınan randevunun ardından ilçe tapu müdürlükleri, alıcı ve satıcıyı telefon ile arayarak satılacak gayrimenkul için ödenecek beyanı sorgulamakta.

FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ÖDENECEK



Taraflar burada gerçek bedel yerine önceden anlaştıkları ve rayiç bedelin üzerinde kalan tutarı beyan etmekte. Bu yolla ödenecek tapu harcı düşürülürken, devletin alacağı vergi miktarında da düşüş sağlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatları ile geçtiğimiz aylarda satış işlemlerini incelemek üzere yeni ekipler görevlendirilirken, yapay zeka destekli taramalar ile son yıllarda yapılan milyonlarca satış işlemi tek tek incelendi.



Evlere gönderilen tebligatlar ile satışa konu işlem için taraflar izahat vermeye davet edilirken, ifade işlemlerinin ardından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından usulsüzlük şüphesinin sabit görülmesi halinde alıcı ve satıcı, tapu satış işleminde eksik beyan ettiği miktarı faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacak.