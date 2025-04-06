Kira gelir elde eden mülk sahipleri için vergi beyannamesi zamanı için son viraja girildi. 7 Nisan 2025 beyanname için son gün. Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepler üzerine beyanname verme süresi 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamdan verebiliyor.

KONUTTA 33 BİN LİRA ÜSTÜ BEYAN VERECEK

Gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerinin de 7 Nisan'a kadar kira beyannamelerini vermesi gerekiyor. Buna göre konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

BEYAN VEREMEYEN USÜLSÜZLĞKLE KARŞILACAK

Mükellefler, vergilerini GİB'e ait "gib.gov.tr" internet sitesinden, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı veya hesaplarından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kartlarıyla ödeyebiliyor.

Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet, telefon ve mobil bankacılık gibi alternatif kanallar ile PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tüm vergi dairelerinden de ödeme yapılabiliyor.

2024'te elde edilen kazançlara yönelik verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025'in nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 7 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamenin kanuni süresinde verilmemesi halinde mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.