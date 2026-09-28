Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişikliğe gitti. Yapılan düzenlemeyle, gayrimenkul satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi’ne zorunlu geçiş tarihi 1 Ekim 2026’dan 1 Aralık 2026’ya ertelendi.

Kararın; teknik altyapı, entegrasyon süreçlerinin tamamlanması ve sektör paydaşlarının hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde bitirebilmesi amacıyla alındığı belirtildi.

29 Nisan 2026’da yönetmelikte yapılan değişiklikle; taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya EFT yoluyla yapılması durumunda işlemlerin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yürütülmesi öngörülmüştü.

Sistem; alıcı ve satıcıyı sahtecilik risklerinden korumayı, kayıt dışılığı azaltmayı ve tapu devri ile para transferinin aynı anda gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE ENTEGRATÖR ADIMI

Sistemin devreye alınabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile bankalar arasında veri paylaşımına yönelik altyapı çalışmaları sürdürülüyor.

TKGM tarafındaki teknik altyapı tamamlanırken, bankaların entegrasyon süreçleri devam ediyor. Süreci hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla sistem için bir entegratör belirlenmesine yönelik hukuki düzenleme de yapıldı.

ZORUNLU UYGULAMA ÖNCESİ PİLOT SÜREÇ

Bakanlık açıklamasında, bankaların teknik altyapılarını hazır hale getirmesinin ardından zorunlu tarihten önce Güvenli Ödeme Sistemi için pilot uygulamanın başlatılacağı kaydedildi.

Entegrasyon ve test süreçlerinin ardından sistem, 1 Aralık 2026 itibarıyla tüm taşınmaz satışlarında zorunlu hale gelecek.