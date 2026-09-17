5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelik çerçevesinde, farklı nedenlerle üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla kiralama süreci başlatıldı.

Uygulama ile arazi sahiplerinin mülkiyet hakları korunurken, elde edilen kira bedelleri doğrudan mülk sahiplerine aktarılacak.

TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

İl ve ilçe düzeyinde kurulan Arazi Tespit Komisyonları, 2026 üretim yılı için işlenmeyen alanların tespitini tamamladı. Kiralamaya uygun görülen arazilere ait listeler, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ilana çıkarıldı.

KİRALAMA İŞLEMLERİ İL MÜDÜRLÜKLERİNCE YÜRÜTÜLECEK

İlan sürecinin ardından mülki amir onayları alınarak kesinleşen arazilerin kiralama işlemleri başlayacak.

Kiralama süreci, gelen talepler doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecek ve araziler sezonluk olarak kiralanacak.

ÜRETİM PLANLAMASI VE ÇKS KAYDI YAPILACAK

Kiralama yoluyla tarıma açılan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) entegre edilecek. Uygulamanın, atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırarak gıda arz güvenliğini ve tarımsal üretim planlamasını desteklemesi hedefleniyor.