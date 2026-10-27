2026 yılı emlak vergisi ödeme takviminde ikinci taksit süreci 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım mesai bitimiyle sona erecek. Belirlenen takvim içinde yatırılmayan vergi borçlarına aylık %3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak. Örneğin, zamanında ödenmeyen 6.000 TL tutarındaki bir vergi borcu, ilk ayın sonunda gecikme faizi ilavesiyle 6.222 TL'ye yükselecek.

ÖDEME KANALLARI VE ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLAN GRUPLAR

Emlak vergisi ödemeleri mevcut gayrimenkul sahipleri ile 2025 yılı içerisinde yeni taşınmaz satın alan mükellefler tarafından yapılıyor. Vatandaşlar ödeme işlemlerini şu kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor:

-Mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesinin vezneleri

-e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan online ödeme hizmetleri

-Belediyelerin resmi internet sitelerindeki e-belediye çevrimiçi ödeme sistemleri

-Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve ATM'leri

SIFIR ORANLI VERGİ UYGULAMASI VE MUAFİYET ŞARTLARI

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip olan belirli mükellefler sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabiliyor.

Hisseli dahi olsa birden fazla evi bulunanlar muafiyet hakkını kaybediyor.

Muafiyet Kapsamına Giren Mükellefler:

-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler

-Sadece SGK aylığı alan emekliler

-Gaziler

-Engelliler

-Şehitlerin dul ve yetimleri

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte takip eden yıllardaki vergi artış oranlarında değişikliğe gidildi.

Eski uygulamada takip eden ara yıllarda emlak vergi değerleri yeniden değerleme oranının yarısı (%50) kadar artırılırken, yeni düzenlemeyle mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın yeniden değerleme oranının tamamı (%100) esas alınarak artırılacak. Bu güncelleme 2027, 2028 ve 2029 yılları için geçerli olacak.