Kentsel dönüşüm projeleri hızla yayılmaya devam ederken, bu projelere katılmak isteyen tapu sahiplerinin doğru sözleşme yapmaları büyük önem taşıyor. Sözleşme, yalnızca bir yasal belge olmanın ötesinde, hak sahiplerinin ve müteahhitlerin olası anlaşmazlıklar karşısında korunmalarını sağlayan

önemli bir güvence aracıdır. İşte tapu sahiplerinin kentsel dönüşümde dikkat etmeleri gereken 7 kritik nokta:

1) Projenin Tüm Aşamalarının Sözleşmeye Yansıtılması

İhale şartları, inşaat süresi, bitiş tarihi ve teslimat planı gibi unsurlar sözleşmeye açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, projenin yapılacağı alanın tapu bilgileri ve ruhsat durumu gibi yasal şartlar da sözleşmeye dahil edilmelidir.

2) Emlak Değerinin Netleştirilmesi

Kentsel dönüşümde hak sahiplerine verilecek yeni konutlar veya arsa payları, proje başlamadan önce belirlenen piyasa değerine göre hesaplanmalıdır. Bu değerlerin sözleşmeye doğru şekilde yansıtılması gerekir. Ayrıca, değer artışı halinde nasıl bir pay alınacağı da sözleşmeye dahil edilmelidir.

3) Hak Sahiplerinin Yasal Haklarının Belirtilmesi

Sözleşmede, hak sahiplerinin sahip olduğu tüm yasal haklar net bir şekilde belirtilmelidir. Kiracı hakları, geçici barınma olanakları ve taşınmazın değer artışı durumunda alınacak paylar gibi önemli unsurlar burada açıkça yazılmalıdır.

4) Güvence ve Sigorta Koşullarının Netleştirilmesi

İnşaat sürecinde olabilecek olası hasarlara karşı sigorta poliçelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, müteahhit firma tarafından sağlanacak teminatlar da sözleşmeye eklenmelidir. Bu teminatlar, hem hak sahiplerini hem de müteahhitleri koruyacak önemli bir güvence sağlar.

5) Katkı Payları ve Ödeme Planlarının Belirlenmesi

Sözleşmede, hak sahiplerinin alacağı paylar ve müteahhitin vereceği katkı payları açıkça belirtilmelidir. Katkı payları, hak sahiplerinin yeni dairelerinin ödemeleri veya taşınmazlarının değer artışı üzerinden hesaplanmalıdır. Ayrıca, ödeme planları da net bir şekilde oluşturulmalıdır.

6) İdari ve Hukuki Şartların Yerine Getirilmesi

Proje, tüm yasal izinler ve ruhsatlarla desteklenmelidir. Sözleşmede, bu izinlerin alındığı ve projenin hukuki açıdan geçerli olduğu belirtilmelidir. Ayrıca, olası bir hukuki ihtilaf durumunda nasıl bir yol izleneceği de sözleşmeye dahil edilmelidir.

7) Sürecin Esneklikle Yönetilmesi

Kentsel dönüşüm projeleri, bazen beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Bu nedenle sözleşmeye, projenin ilerleyen aşamalarında yapılabilecek değişiklikler için esnek maddeler eklenmesi önemlidir. Olası bir gecikme veya değişiklik durumunda hak sahiplerinin mağdur olmaması için bu maddeler çok önemli bir rol oynar.

Kentsel dönüşüm projelerinde, doğru ve dikkatlice hazırlanmış bir sözleşme, her iki tarafın da güvenliğini sağlar. Hak sahiplerinin yasal haklarını, müteahhitin yükümlülüklerini ve projenin tüm şartlarını kapsayan sağlam bir sözleşme, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini temin eder. Dikkat edilmesi gereken bu 7 kritik nokta, projelerdeki hukuki anlaşmazlıkları ve zaman kayıplarını engelleyerek her iki tarafın da haklarının korunmasına yardımcı olur.