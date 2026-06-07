TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi, yıllardır süregelen kamulaştırma ve mülkiyet uyuşmazlıklarında köklü bir değişikliğin kapısını aralıyor. Düzenleme, kamu kurumlarının üzerindeki dava yükünü azaltmayı hedeflerken, geçmişten gelen birçok tapu ihtilafının da sona erdirilmesini öngörüyor.

1956 ÖNCESİ TAŞINMAZLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Teklife göre, 1956 yılından önce resmi kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış olsa bile kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar için yeni bir hukuki statü getirilecek. Yeni Şafak’ın haberine göre, fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş alanlar geçmişe dönük olarak kamulaştırılmış sayılacak.

YOL, OKUL VE HASTANE GİBİ ALANLAR KAPSAMDA

Karayolları, okullar, hastaneler, karakollar ve benzeri kamu hizmetlerinde kullanılan taşınmazlar, düzenlemenin kapsamına girecek. Bu alanların mülkiyetiyle ilgili geçmişten gelen tartışmaların sona erdirilmesi amaçlanıyor.

MÜLKİYET İDDİASI VE TAPU İADESİ TALEBİ KALKIYOR

Kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, söz konusu taşınmazların eski sahipleri ya da onların mirasçıları yeniden mülkiyet hakkı talebinde bulunamayacak. Ayrıca tapunun geri verilmesine yönelik başvurular da yapılamayacak.

VATANDAŞA SADECE GEÇMİŞ DÖNEM DEĞERİ ÖDENECEK

Düzenleme, taşınmaz sahiplerine yalnızca arazinin kamu hizmetine ayrıldığı tarihteki rayiç bedel üzerinden talepte bulunma hakkı tanıyor. Buna göre vatandaşlar, taşınmazın günümüzde ulaştığı piyasa değerini değil, kullanımın başladığı dönemdeki değerini isteyebilecek.

*DEVAM EDEN DAVALAR İÇİN KRİTİK MADDE

Teklifte yer alan en dikkat çekici hükümlerden biri de halen devam eden davalara ilişkin düzenleme oldu. Buna göre, 1963 yılından sonra açılmış veya halen yargı süreci devam eden mülkiyet ve bedel talepli davaların reddedilmesi öngörülüyor.

HARÇ VE VEKÂLET ÜCRETLERİ SABİTLENECEK

Taşınmazların ilgili kamu kurumları adına doğrudan tescil edilmesinin önü açılırken, dava süreçlerinde ortaya çıkan harç ve vekâlet ücretlerinin de maktu yani sabit tutar üzerinden uygulanması planlanıyor.

EN ÇOK MİRASÇILAR ETKİLENECEK

Düzenlemeden en fazla etkilenecek kesim, tapu kayıtlarında taşınmazları halen kendi adlarına veya aile büyükleri adına görünen ancak uzun yıllardır kamu kurumları tarafından kullanılan arazilere sahip vatandaşlar olacak. Geçmişte kamulaştırmasız el atma gerekçesiyle dava açan ya da açmayı düşünen mirasçılar da yeni düzenlemenin kapsamına girecek.