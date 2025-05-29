Emlak vergisi ödemeleri için 2025 yılının ilk taksiti için son ödeme günü 31 Mayıs 2025 olarak belirlendi. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım 2025 tarihinde sona erecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemek isteyen vatandaşlar, belediyelere başvurarak veznelerden nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirler. Ayrıca, belediyelerin resmi internet sitelerinden, T.C. kimlik numarası veya taşınmaz bilgileriyle giriş yaparak kolayca ödeme gerçekleştirebilirler. Bunun dışında, e-Devlet üzerinden de emlak vergisi ödemesi yapmak mümkün.

ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?

Ödemelerini zamanında yapmayan mükellefler için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanır. Bu nedenle belirtilen tarihler içinde ödeme yapılması büyük önem taşıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

*Emekliler

*Geliri olmayan vatandaşlar

*Engelliler

*Gaziler

*Şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi ödemesinden muaf tutulurken, emekliler için önemli bir nokta bulunmaktadır. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar emlak vergisini tam olarak ödemek zorundadır.



