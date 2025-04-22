Konut, iş yeri, arsa ya da bina sahipleri, her yıl iki kez emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi, her yıl mart-mayıs dönemi ve kasım ayında olmak üzere iki taksitte alınmaktadır. Bu yılın birinci taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs 2025. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler için, gecikme faizi işlemeye başlayacaktır.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi ödemelerini, belediyeye gitmeden de yapmak artık mümkün. Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi üzerinden ya da e-Devlet Kapısı aracılığıyla kolayca ödeme gerçekleştirebiliyor.

Sisteme giriş yaptıktan sonra "Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme" hizmeti üzerinden taşınmazla ilgili borç bilgileri görüntülenebilir ve kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapılabilir. Bu dijital yöntem, vatandaşların uzun kuyruklarla uğraşmadan işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlamalarını sağlıyor. Ayrıca ödeme sonrası makbuz da dijital ortamda alınabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

-Emlak vergisinden muaf olan bazı vatandaş grupları bulunuyor. Bu gruplar şunlardır:

-Tek konutu olan ve geliri bulunmayan vatandaşlar

-Emekliler

-Şehit yakınları ve gaziler

-Engelli bireyler

-Dul ve yetim maaşı alanlar

Bu gruplar, gerekli belgelerle belediyelere veya e-Devlet üzerinden başvuru yaparak vergi muafiyetinden faydalanabilirler. Ayrıca kamu kurumlarına ait binalar, vakıf ve dernek mülkleri ile elçilik binaları da emlak vergisinden muaf tutulmaktadır.

GECİKME FAİZİNE DİKKAT!

Emlak vergisi 1. taksitinin ödenmesinde gecikme durumunda, her ay yüzde 4,5 oranında faiz uygulanacaktır. Bu nedenle mükelleflerin ödemelerini son güne bırakmadan yapmaları önemlidir. Özellikle son haftalarda ödeme yoğunluğu artacağından, vatandaşların işlemlerini erkenden tamamlamaları, gecikme faizi ile karşılaşmalarını engelleyecektir.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN HAZIRLIK

Emlak vergisinin ikinci taksiti ise kasım ayında ödenecektir. Bu nedenle vatandaşların vergi bilgilendirmelerini düzenli olarak takip etmeleri ve borçlarını kontrol etmeleri faydalı olacaktır.