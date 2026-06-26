Ticaret Bakanlığı, taşınmaz (ev, arsa, iş yeri) satışlarında dolandırıcılık ve hırsızlık risklerini önlemek amacıyla hayata geçirilen "Güvenli Ödeme Sistemi"nin zorunlu uygulamaya geçiş tarihinin ertelendiğini duyurdu.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Sistem, taşınmaz mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini esas alıyor. Alıcı ve satıcı arasındaki para transferi güvenli bir havuz hesap aracılığıyla bloke ediliyor.

Tapu müdürlüğünde resmi imzalar atıldığı an para satıcının hesabına aktarılıyor. Böylece nakit taşıma riski, sahtecilik ve dolandırıcılık ihtimalleri ortadan kaldırılmış oluyor.

NAKİT VE EFT İLE ÖDEMELERDE KULLANIM ZORUNLU OLACAK

1 Ekim 2026 tarihinden itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da EFT ile yapılması durumunda bu sistemin kullanılması tamamen zorunlu hale gelecek. Uygulamanın, gayrimenkul ticaretindeki kayıt dışılığı azaltarak tüm para trafiğinin şeffaf bir ortamda gerçekleşmesini sağlaması öngörülüyor.

YÖNETMELİĞE UYMAYANLARA CEZAİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Zorunluluğun başlayacağı tarihten itibaren, sisteme entegre olmadan ve havuz hesap kullanmadan gerçekleştirilen taşınmaz satışlarına yönelik denetimler Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülecek.

Belirlenen kurallara aykırı hareket eden ve sistemi devreye almayan paydaşlar ile aracılık eden işletmelere, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca idari para cezası ve yaptırımlar uygulanacak.

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