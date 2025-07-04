İstanbul’daki emlak piyasasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Belediyeler, emlak rayiç bedellerini yeniden belirledi ve bazı sokaklarda bu bedellerin tam 10 kat arttığı ifade ediliyor.

HEM EMLAK VERGİSİ HEM DE TAPU HARCINDA ARTIŞ

Yeni düzenlemeler, 2025 yılı itibariyle hem emlak vergileri hem de tapu harçlarında ciddi artışlara yol açacak. Bu durum, sadece mevcut ev sahiplerini değil, yeni ev almayı planlayanları da etkileyerek, piyasada geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Star Haber'de yer alan habere göre, Rayiç bedel, emlak ve taşınmazların piyasa değerini gösteren bir kavramdır ve her yıl güncellenir.

İstanbul'da yapılan güncellemeyle birlikte, özellikle bazı caddelerdeki rayiç bedellerinin yüzde 1000’lere varan artış göstermesi dikkat çekti.

Örneğin, belirli bölgelerde bir arsanın değeri birkaç yıl öncesine göre on katına kadar çıkarken, bazı yerleşim yerlerinde ise fiyatlar oldukça yüksek seviyelere ulaştı. Muhtarlıklarda askıya çıkarılan yeni metrekare fiyatları, vatandaşlar arasında geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

Bu değişikliklerin, özellikle emlak alım-satım işlemlerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor. Tapu harçları da doğrudan bu artışlardan etkilenecek.

Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2'şer oranında alınan tapu harcı, yükselen rayiç bedelleriyle birlikte ciddi bir maliyet artışı oluşturacak. Örneğin, 1 milyon TL değerindeki bir evin tapu harcı, yeni düzenlemeyle birlikte 20 bin TL yerine 40 bin TL’ye çıkabilecek.

İstanbul’daki emlak rayiç bedellerindeki büyük artış, sadece mevcut ev sahiplerini değil, gelecekteki alıcıları da derinden etkileyecek.

Konuyla ilgili şikayetler ve itirazlar şimdiden başlamış olsa da, rayiç bedellerindeki bu değişikliklerin bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

Peki, bu artışlar emlak piyasasını nasıl şekillendirecek? Emlak vergileri ve tapu harçlarındaki zamlara karşı alıcılar nasıl bir strateji izleyecek? Bu sorular, önümüzdeki dönemde daha da önemli hale gelecek.

RAYİÇ BEDEL NEDİR?

Rayiç bedel, taşınmaz malların (ev, arsa, arazi vb.) piyasadaki değerini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Tapu harcı, emlak vergisi gibi işlemlerde de bu bedel esas alınır. Bu nedenle, rayiç bedellerindeki artışlar, taşınmaz sahiplerinin maliyetlerini doğrudan etkileyebilir.