Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel’in mal varlığına ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Bakan Gürlek, sabah erken saatlerde Adalet Bakanlığı önüne çağırdığı iki haber ajansı; AA ve DHA’ya konuştu.

4 ADET TAPU

Gürlek, üzerine kayıtlı taşınmazların Özel’in açıkladığı gibi 12 değil, 4 adet olduğunu iddia ederek, “Yani o belgeler kesinlikle sahte ve düzmece belgeler. Benim üzerime kayıtlı dört tane taşınmaz var. Yani o diğerlerini bilmiyorum. Yalan. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor” dedi.

Özel ise dün Gürlek’in 12 taşınmazının toplam değerinin 325 milyon lira, sattığını belirttiği 4 taşınmazın ise 126 milyon lira olduğunu öne sürmüştü.

İKİ SUÇLAMA

Gürlek, Özel’e yönelik ik suçlama yaptı ve şunları söyledi: “Özgür Özel’in birinci amacı, asrın yolsuzluğu davasını perdelemek. 2’nci amacı; biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında yargılama var. Özgür Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Bunlar dosyada da var. Bunu ve asrın yolsuzluğu davasını perdelemek istiyor. Muhittin Böcek zamanı gelince bunu açıklayacak.”

Gürlek, yat iddialarına ilişkin ise “Lüksemburg’a gitmedim. Yüzme dahi bilmiyorum” dedi.

3’ü İzmir’de, biri İstanbul’da

Gürlek, Bakanlığa çağırılan haber ajanslarına konuştu. Bakan Gürlek, web tapuda üzerine kayıtlı olduğunu iddia etitği 3'ü İzmir-Konak'ta, biri İstanbul-Tuzla'da olan taşınmazları gösteren belgeyi paylaştı.