Gayrimenkul alım satım süreçlerinde işlemlerin hızlıca tamamlanması amacıyla belgelerin okunmadan imzalanması, mülk sahiplerini ve alıcıları uzun süreli hukuki mücadelelerle karşı karşıya bırakabiliyor.

Tapu müdürlüklerinde atılan tek bir dikkatsiz imza; hatalı taşınmaz devri, kötü niyetli vekalet kullanımı ve dolandırıcılık vakaları nedeniyle yılların birikiminin kaybolmasına yol açabiliyor.

ADA VE PARSEL BİLGİLERİNDEKİ KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR

Tapu işlemlerinde en sık rastlanan sorunların başında ada ve parsel numaralarındaki uyumsuzluklar geliyor. Belgelerdeki tek bir sayı hatası, alıcının hedeflenen taşınmaz yerine tamamen farklı bir mülkü satın almasına neden olabiliyor. Yıllar sonra fark edilen bu durum, ancak maliyetli ve uzun süren dava süreçleriyle yargıya taşınabiliyor.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İPOTEK VE HACİZ KAYITLARI İNCELEMEK ŞART

Tapu belgesi yalnızca alıcı-satıcı adından ve satış bedelinden ibaret değildir. İşlem öncesinde taşınmazın açık adresi, hisse durumu, üzerinde herhangi bir ipotek veya haciz kaydının bulunup bulunmadığı detaylıca kontrol edilmelidir. Eksik incelemeler, satın alınan mülk üzerinde hak kaybı yaşanması riskini doğurur.

VEKALETNAMELERDE YETKİ SINIRLARI NET BELİRLENMELİ

İşlemlerin vekiller aracılığıyla yürütüldüğü durumlarda, vekaletnamenin kapsamı büyük önem taşır. Sınırları net çizilmemiş ve geniş yetkiler içeren vekaletnameler suistimale açık hale gelir. Bu nedenle belgede; satış, devir, ipotek tesisi ve para tahsilatı gibi yetkilerin açık ve sınırlı şekilde tanımlanması gerekir.

SAHTE SMS VE OLTALAMA BAĞLANTILARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Son dönemde tapu harcı ödemesi, randevu onayı veya eksik belge bildirimi adı altında gönderilen sahte SMS'lerde artış gözleniyor. Mesajlardaki bağlantılar aracılığıyla taklit web sitelerine yönlendirilen vatandaşların e-Devlet şifreleri, kimlik bilgileri ve banka detayları ele geçirilebiliyor.

ÖDEMELER SADECE RESMİ KANALLAR ÜZERİNDEN YAPILMALI

Tapu harcı ve döner sermaye ödemelerinin yalnızca resmi banka kanalları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sistemleri veya e-Devlet portalı üzerinden yapılması gerekiyor. Şüpheli mesajlarda yer alan bağlantılara tıklanmamalı, kurumlarla doğrudan iletişime geçilmelidir.

Mağduriyet yaşanmaması adına, tapu dairesinde son imza atılmadan önce tüm belgeler, taşınmaz bilgileri ve kimlik kayıtları tek tek karşılaştırarak onaylanmalıdır.