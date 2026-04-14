Türkiye genelinde gayrimenkul piyasasında bu yılın ilk çeyreğinde hareketlilik azaldı. Toplam satış sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 gerileyerek 628 bin 255 adet olarak gerçekleşti. Ancak satışlardaki düşüşe rağmen, elde edilen harç geliri %73,6 oranında bir artışla 51 milyar 800 milyon liraya ulaştı. Sektör temsilcileri, bu durumu "tapuda gerçek beyan" döneminin etkilerine bağlıyor.

"YANLIŞ BEYAN ÇOK RİSKLİ"

İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme tarafından yapılan uyarılarda, eski alışkanlıkların artık büyük risk taşıdığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde satış bedelinin tapuda gerçek değerinin altında beyan edilmesi, geçmişte yaygın bir uygulamaydı. Ancak günümüzde gelişen dijital denetim sistemleri, bu yaklaşımı önemli ölçüde riskli hale getirmiştir” dedi.

DİJİTAL DENETİM VE ÇAPRAZ KONTROL DÖNEMİ

Hatalı beyanların tespiti için Gelir İdaresi ve ilgili kurumların banka transferleri, ekspertiz raporları ve ilan platformlarındaki verileri birlikte analiz ettiği açıklandı. Bu yöntemle beyan edilen bedelin piyasa gerçekleriyle uyumunun etkin biçimde kontrol edildiği hatırlatıldı.

YÜZDE 100 CEZA VE FAİZ UYGULAMASI

Gerçekleşen fiyatla beyan edilen fiyat arasında uyumsuzluk saptandığında, gerçek satış bedeli üzerinden yeniden hesaplama yapılıyor. Süreçle ilgili şu uyarıda bulunuldu:

“Öncelikle eksik ödenen tapu harcı tahsil edilir. Ardından yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası uygulanır ve gecikme faizi işletilir.”

ALICI VE SATICI ORTAK SORUMLU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, sektör temsilcileri tarafından tapu harcı sorumluluğunun hem alıcıyı hem de satıcıyı kapsadığı hatırlatıldı. Denetimlerin geçmiş yılları da kapsayabileceği belirtilirken, ağır cezalardan korunmanın tek yolu şu şekilde açıklandı:

“Eksik beyan durumunda her iki taraf da sorumluluk altına girer. Denetimler, geçmiş yıllara ait işlemleri de kapsayabilir. Eksik beyanın fark edilmesi halinde, ‘pişmanlık’ hükümleri kapsamında düzeltme yapılarak ceza uygulanmayabilir. Yalnızca faiz ödenmesi mümkün olabilir” şeklinde açıklama yapıldı.