Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde vatandaşların en çok gözden kaçırdığı detayların başında tapu senetlerinin renkleri geliyor. Birçok kişi için sadece görsel bir fark gibi görünen mavi ve pembe tapu ayrımı, aslında mülkün hukuki statüsünden kullanım hakkına kadar her şeyi belirliyor. Peki bu renkler neyi ifade ediyor? İşte detaylar...

Tapu senetlerinde kullanılan renkler, mülkün üzerinde bir yapı bulunup bulunmadığını veya iskan durumunu temsil etmektedir.

PEMBE TAPU

Pembe renkli tapular, "Kat İrtifakı" veya "Kat Mülkiyeti" kurulmuş taşınmazları ifade eder. Bu tapu, söz konusu mülkün bağımsız bir bölümü olduğunu (daire, dükkan, ofis) ve projesinin onaylandığını simgeler.

Bankaların konut kredisi vermek için genellikle ilk şart olarak aradığı bu tapu türü, iskanlı ve yapı ruhsatlı binalar için düzenlenir.

MAVİ TAPU

Mavi renkli tapular ise üzerinde herhangi bir bağımsız bölümün bulunmadığı, mülkün sadece arsa, arazi, tarla veya bahçe vasfında olduğunu gösterir. Eğer bir apartman dairesi satın alırken tarafınıza mavi tapu veriliyorsa, bu durum binanın yasal olarak "arsa" göründüğünü ve kat mülkiyetinin olmadığını ifade eder.

Mavi tapulu yerlerde cins değişikliği yapılmadan konut kullanımı hukuki riskler bulundurmaktadır.

Taşınmaz satın almadan önce mutlaka tapu senedinin rengine ve nitelik kısmına bakılmalı. Mavi tapulu bir alanda konut sahibi olmanın, ileride imar sorunları ve iskan problemleri nedeniyle mülkün değerinin yarı yarıya düşebileceği riski bulunuyor.