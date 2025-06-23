Konut veya arsa yatırımı yaparken yalnızca fiyat ya da konum değil, tapunun rengi de önemli bir kriter. Tapular, alım-satım sürecinde mülkiyetin niteliğini ve imar durumunu ortaya koyar. En yaygın iki tür tapu ise kırmızı ve mavi tapudur. Peki bu renkler ne anlama gelir?

KIRMIZI TAPU İLE MAVİ TAPU ARASINDAKİ FARKLAR

Kırmızı Tapu:

Konut, dükkan gibi bağımsız bölümlerin tapusudur. İki şekilde verilebilir:

Kat İrtifakı: İnşaatın başladığını ancak henüz tamamlanmadığını gösterir. Bu tapu, inşaat sürecinde geçici olarak verilir.

Kat Mülkiyeti: İnşaatın tamamen bittiğini ve genellikle iskan alındığını gösterir. Tapuda bağımsız bölüm açıkça belirtilir.

Mavi Tapu:

Sadece arsa tapusudur. Arsanın üzerine yapı yapılmış olsa dahi resmi kayıtlarda hâlâ arsa olarak görünür. Yapı ruhsatı ve imar izni gibi belgeler olmadan sadece arsa statüsünde değerlendirilir.

EV ALIRKEN TAPU RENGİNİ SORGULAMAYI UNUTMAYIN

Ev veya arsa alım-satımında, fiziksel yapının durumunun yanı sıra tapu türü de son derece önemlidir. Tapunun rengi, mülkünüzle ilgili sahip olduğunuz hakları ve sorumlulukları doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle, uzmanlar tapu türünü öğrenmeden hiçbir işlem yapmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Tapu türü hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan bir alışveriş, ilerleyen dönemde ciddi borç yükümlülükleri doğurabilir.

GAYRİMENKUL YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

*Tapunun türü ve içeriği dikkatlice incelenmeli, Tapu Müdürlüğü’nden doğrulama yapılmalıdır.

*Kat irtifaklı tapularda, iskan belgesinin alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.

*Mavi tapulu taşınmazlarda, yapıların ruhsat durumu araştırılmalıdır.

*Tapuda ipotek, haciz veya herhangi bir şerh olup olmadığına bakılmalıdır.

*Tapu üzerindeki renk, mülkiyetin hukuki niteliğini yansıtır, bu yüzden tapunun rengi analiz edilmeli ve gerektiğinde uzman görüşü alınmalıdır.