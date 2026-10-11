Miras yoluyla edinilen taşınmazların paylaşımında kardeşleri ilgilendiren yeni bir düzenleme iddiası gündeme geldi. İddiaya göre mirasçılar arasında hazırlanan ve tarafların imzaladığı yazılı anlaşmaların noter onayı olmadan geçerli sayılması öngörülüyor. Hisseli tapuların paylaşımı ve devir işlemlerinin kolaylaştırılmasını amaçladığı belirtilen değişikliğe ilişkin resmi bir yürürlük bilgisi ise henüz bulunmuyor.

MİRAS PAYLAŞIMINDA NOTER ŞARTI KALKTI MI?

Gündeme gelen düzenleme iddiasında, kardeşler arasında miras paylaşımı için hazırlanan yazılı anlaşmaların noter onayı olmadan geçerli olacağı ileri sürüldü. Ancak bu uygulamanın hangi işlemleri kapsadığı ve yeni bir yasal değişikliğe dayanıp dayanmadığı doğrulanmadı. Mevcut mevzuatta mirasçılar arasında paylaşma sözleşmesinin yazılı yapılması öngörülürken taşınmazların tapudaki devir ve tescil işlemleri ayrıca ilgili yasal usullere tabi bulunuyor.

HİSSELİ TAPULARDA PAYLAŞIM SÜRECİ

Miras yoluyla birden fazla kişiye geçen taşınmazlarda, mirasçıların haklarının belirlenmesi ve tapu kayıtlarının düzenlenmesi önem taşıyor. Gündeme gelen iddialarda, hisseli taşınmazların paylaşımında sınırların ve parsellerin netleştirilerek işlemlerin kolaylaştırılacağı belirtiliyor. Ancak taşınmazın fiziki olarak bölünmesi ile mirasçıların mülkiyet paylarının belirlenmesi farklı hukuki işlemler gerektirebiliyor. Bu nedenle yalnızca yazılı bir anlaşmanın her durumda tapu devri için yeterli olacağına ilişkin iddialar doğrulanmış değil.

HİSSELİ TAPU SATIŞINDA TÜM KARDEŞLERİN ONAYI GEREKİYOR MU?

Hisseli bir taşınmazın tamamının satılması ile hissedarlardan birinin kendi payını devretmesi farklı kurallara tabi bulunuyor. Taşınmazın tamamının birlikte satılması için hak sahiplerinin satış işlemine katılması veya usulüne uygun temsil edilmesi gerekiyor. Buna karşılık paylı mülkiyette bir hissedarın kendi payını devretmesi için kural olarak diğer hissedarların onayı aranmıyor. Bununla birlikte diğer paydaşların yasal önalım hakkı gibi hükümler uygulanabiliyor.

SATIŞ VE DEVİR İŞLEMLERİNDE VEKÂLET SEÇENEĞİ

Tapu işlemlerinde hak sahipleri, gerekli koşulların sağlanması halinde usulüne uygun düzenlenmiş vekâletnameyle temsil edilebiliyor. Bir taşınmazın satışında tarafların hakları, hisseleri ve temsil yetkileri işlem türüne göre değerlendiriliyor. Satış bedelinin hissedarlar arasında dağıtılması da mülkiyet paylarına ve taraflar arasındaki hukuki ilişkiye bağlı olarak belirleniyor.

YENİ DÜZENLEMENİN YÜRÜRLÜK DURUMU NETLEŞMEDİ

Miras paylaşımında noter zorunluluğunun kaldırıldığı yönündeki haberlerde, değişikliğin dayandığı kanun veya Resmî Gazete kararı belirtilmiyor. Bu nedenle iddia edilen uygulamanın yeni yürürlüğe giren bir düzenleme olarak değerlendirilmesi için yeterli bilgi bulunmuyor. Mirasçılar arasındaki yazılı paylaşım sözleşmeleri ile tapuda mülkiyet devrinin gerektirdiği işlemler arasındaki ayrım ise önemini koruyor.