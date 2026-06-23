Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tarafların güvenliğini artırmayı amaçlayan yeni düzenleme için geri sayım başladı.

Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen düzenleme, 8 gün sonra yani 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Yeni dönemle birlikte tapu işlemlerinde elden nakit ödeme veya doğrudan kişisel hesaba havale dönemi sona eriyor.

SATIŞ BEDELİ TAPU TESCİLİNE KADAR BLOKE EDİLECEK

Yeni sistemin temelini, satış bedelinin taraflar arasında doğrudan transfer edilmek yerine tarafsız bir hesapta güvenceye alınması oluşturuyor. Uygulamada, alıcının yatırdığı para, tapu müdürlüğünde resmi devir işlemi tamamlanana kadar anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşu bünyesinde bloke edilecek.

Tapu tescilinin onaylanmasının ardından, bloke edilen tutar otomatik olarak ve saniyeler içinde satıcının banka hesabına aktarılacak. Herhangi bir sebeple işlemin iptal edilmesi veya gerçekleşmemesi durumunda ise bloke edilen tutar doğrudan alıcının hesabına iade edilecek.

TEKNİK ALTYAPI NEDENİYLE 1 TEMMUZ'A ERTELENMİŞTİ

Söz konusu düzenlemenin ilk olarak 1 Mayıs tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak hem bankacılık hem de tapu sistemlerindeki teknik entegrasyon süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması amacıyla yürürlük tarihi 1 Temmuz 2026 olarak güncellendi. Bakanlık yetkilileri, sistem geliştirmelerinin tam uyumlu çalışması adına yasal hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

1 Temmuz itibarıyla gayrimenkul alım-satımı yapacak kişilerin izleyeceği süreç şu şekilde olacak:

Başvuru: Alıcı ve satıcı, satış bedeli üzerinde anlaştıktan sonra sisteme entegre olan anlaşmalı bir banka veya yetkili ödeme kuruluşu üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi başvurusu yapacak.

Paranın transferi: Alıcı, belirlenen satış bedelini satıcının şahsi hesabına değil, sistem tarafından oluşturulan güvenli hesaba transfer edecek.

Bloke ve tescil: Transfer edilen tutar tapu devri tamamlanana kadar bloke altında tutulacak.

Onay ve aktarım: Tapu müdürlüğünde imzaların atılması ve tescilin tamamlanmasıyla birlikte, sistem parayı otomatik olarak satıcıya devredecek.

Sistemin kullanımı karşılığında kullanıcılardan cüzi miktarda bir hizmet bedeli tahsil edilecek. Bu ücret tarifesinin detayları uygulamanın başladığı gün netlik kazanacak.

Yeni düzenleme ile birlikte, aradaki tüm alternatif mekanizmalar tek bir zorunlu yasal zemin altında birleştirilmiş oldu.

DÜZENLEME İLE NE HEDEFLENİYOR?

Yeni kuralların devreye girmesiyle birlikte gayrimenkul sektöründe şu sonuçların elde edilmesi planlanıyor:

Risklerin azaltılması: Alıcı ve satıcının yüksek miktarda nakit taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak; böylece hırsızlık, gasp ve sahte para gibi risklerin önüne geçilecek.

Dolandırıcılığın önlenmesi: "Para gönderildi, tapu verilmedi" veya "Tapu devredildi, para hesaba geçmedi" gibi taraflar arasında güven sorununa yol açan anlaşmazlıklar tamamen engellenecek.

Kayıt dışılıkla mücadele: Tüm para transferlerinin bankacılık sistemi üzerinden izlenebilir şekilde yapılmasıyla gayrimenkul ticaretinde kayıt dışı işlemlerin ve vergi kayıplarının önüne geçilecek.