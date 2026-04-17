Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, gayrimenkul sektöründe alıcı ve satıcı arasındaki nakit akışını dijital bir güvence mekanizmasına bağlıyor.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren başlayacak olan bu sistemle, tapu işlemlerinde kontrolsüz havale veya elden nakit teslimi gibi yöntemlerin yerini, mülkiyet devri tamamlanana kadar parayı blokede tutan güvenli bir altyapı alacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Mülkiyet devri ile nakit transferinin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayan sistemde süreç şu adımlarla ilerleyecek:

-Bloke Mekanizması: Alıcı tarafından gönderilen satış bedeli, tapu devri resmi olarak tamamlanana kadar sistem bünyesindeki güvenli hesapta bekletilecek.

-Otomatik Aktarım: Tapu müdürlüğünde devir işleminin onaylandığı bilgisi sisteme ulaştığı anda, tutar bekletilmeden satıcının hesabına transfer edilecek.

-Başvuru Süreci: Vatandaşlar, anlaşmalı bankalar ve yetkili ödeme kuruluşları üzerinden sisteme dahil olabilecek. İşlem karşılığında, miktarı sistemin tam olarak devreye girdiği tarihte netleşecek cüzi bir hizmet bedeli tahsil edilecek.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDAKİ UYGULAMA ÖRNEK OLDU

Gayrimenkul sektöründeki bu köklü değişikliğin temel referans noktasını, hali hazırda ikinci el araç satışlarında uygulanan güvenli ödeme yöntemi oluşturuyor. Sabah gazetesinin haberine göre; araç satışlarındaki mevcut işleyişin başarılı sonuçlar vermesi, sistemin tapu işlemlerine de entegre edilmesine zemin hazırladı.

BAKANLIK ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ticaret Bakanlığı, mevzuat çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve teknik altyapı üzerindeki hazırlıkların titizlikle sürdüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sistemin 1 Temmuz 2026'da devreye alınmasının planlandığı, ancak gerekli görülmesi halinde bu sürenin 3 aya kadar uzatılabileceği ifade edildi.

GÜVENLİ ÖDEME STANDART HALE GELECEK

Daha önce isteğe bağlı olarak kullanılabilen ve belirli bir ücret karşılığında sunulan güvenli ödeme seçenekleri, yeni düzenlemeyle birlikte bir tercih olmaktan çıkıyor.

1 Temmuz’da başlayacak yeni dönemle birlikte bu güvenlik prosedürü, tüm gayrimenkul devir işlemlerinin standart ve zorunlu bir parçası olarak uygulanacak.