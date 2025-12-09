Tapu işlemlerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Taşınmaz satışına izin veren vekaletnamelerin iptal sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Türkiye Azil Sistemi, ülke genelindeki tapu müdürlüklerinde kullanıma alındı. Bu sistem sayesinde vekalet veren kişilerin iptal talepleri gecikmeden işleme alınacak.

İPTALLER ANLIK OLARAK GÖRÜLEBİLECEK

Yeni uygulamayla birlikte Webtapu veya herhangi bir tapu müdürlüğüne iletilen iptal kayıtları, Türkiye genelindeki tüm tapu müdürlüklerinde eş zamanlı olarak görüntülenebilecek. Bu sayede vekalet iptalinin tapu işlemlerine geç yansıması engellenecek ve işlem güvenliği artırılacak.

YENİ DÖNEM İKİ FARKLI ŞEKİLDE İŞLEYECEK

Düzenleme kapsamında vekaletnameler, düzenlenme tarihlerine göre iki farklı yöntemle iptal edilecek:

-1 Ocak 2023 öncesi vekaletler:

Yalnızca tapu müdürlükleri üzerinden iptal edilebilecek.

-1 Ocak 2023 sonrası verilen vekaletler:

Hem tapu müdürlüklerinde hem de Webtapu ve e-Devlet üzerinden kontrol edilip iptal edilebilecek.

Bu ayrım, tüm kayıtların düzenli şekilde işlenmesini ve dijital sistemin daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

GEÇERSİZ VEKALETLER SİSTEM ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, geçerliliğini yitirmiş vekaletleri ve iptal edilmiş kayıtları da sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Böylece işlem yapılmadan önce yetki durumu kolaylıkla kontrol edilebilecek.