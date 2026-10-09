Son günlerde gündeme gelen, 65 yaş üstü vatandaşların tapu işlemleri sırasında sağlık raporu almak zorunda olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, tapu işlemlerinde yaşa bağlı bir rapor zorunluluğunun bulunmadığını bildirdi.

RUTİN TAPU İŞLEMLERİNDE YAŞ SINIRI BULUNMUYOR

TKGM tarafından yapılan açıklamada, tapu işlemlerinde vatandaşlara yönelik herhangi bir yaş sınırı uygulanmadığı ve sağlık raporunun herkes için zorunlu olmadığı vurgulandı. Kurumun açıklamasında, “Sağlık raporu yalnızca ‘fiil ehliyetine’ ilişkin şüphe durumunda talep edilmektedir. Herhangi bir yaş aralığı zorunluluğu bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK RAPORU HANGİ DURUMLARDA İSTENİYOR?

Açıklamaya göre, 65 yaşını aşan vatandaşların rutin tapu işlemlerinde sağlık raporu sunması gerekmiyor. Rapor talebi, işlem sırasında görevli personelin kişinin fiil ehliyeti, yani yaptığı işlemin hukuki sonuçlarını anlayıp karar verebilme yeterliliği konusunda şüphe duyması halinde gündeme gelebiliyor.