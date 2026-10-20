Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında kullanılacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihini 1 Aralık 2026 olarak belirledi. İlk olarak 1 Temmuz için öngörülen uygulama, teknik hazırlıkların tamamlanması amacıyla önce ekim ayına, ardından aralık ayına ertelendi.

Düzenleme kapsamında ödemenin tamamının veya bir bölümünün nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle yapılması halinde satış bedelinin Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden aktarılması öngörülüyor.

ALICI VE SATICI AYNI ANDA GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Mevcut satış işlemlerinde ödeme ile tapu devri arasında yaşanabilecek sorunların azaltılması amaçlanıyor. Yeni sistemde taşınmazın mülkiyetinin devri ile satış bedelinin aktarımının eş zamanlı gerçekleşmesi bekleniyor.

Böylece alıcının ödeme yaptığı halde tapu devrinin gerçekleşmemesi veya satıcının mülkiyeti devrettikten sonra satış bedelini tahsil edememesi gibi risklerin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, uygulamanın dolandırıcılık ve sahtecilik risklerini azaltmasının yanı sıra kayıt dışılığın önlenmesine de katkı sağlamasını bekliyor.

SİSTEMİN AYRINTILARI NASIL BELİRLENECEK?

Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından bir entegratör yetkilendirilecek. Sistemin işleyişi, ilgili bakanlık birimleri ile entegratör arasında yapılacak protokolle düzenlenecek.

Hangi taşınmaz satışlarının sistem dışında tutulacağı, kullanım bedelinin ne kadar olacağı ve uygulamanın diğer ayrıntıları da bu kapsamda belirlenecek. Bakanlık, sistemin sorunsuz çalışabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.