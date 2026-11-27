Konut ve gayrimenkul piyasasında dolandırıcılık, sahtecilik ve kayıt dışılık riskini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni dönemde geri sayımda sona gelindi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik altyapı ve banka entegrasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık’ta resmen devreye alınıyor.

PARANIN SİSTEM ÜZERİNDAN AKTARILMASI ZORUNLU OLACAK

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle birlikte, gayrimenkul alım satımlarında alıcı ve satıcıyı koruma altına alan yeni bir mekanizma kuruldu. Yeni dönemde taşınmaz satış bedelinin bir kısmının ya da tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi (EFT) ile ödenmesi halinde, bu paranın mutlaka Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden aktarılması zorunlu olacak.

TAPUDA YENİ DÖNEM İÇİN SON 3 GÜN

Sistem sayesinde alıcının gönderdiği para güvenli hesapta bloke edilecek ve tapu müdürlüğünde mülkiyet devri onaylandığı an satıcının hesabına aktarılacak. Böylece "Parayı gönderdim ama tapuyu alamadım" ya da "Tapuyu devrettim ama param yatmadı" gibi mağduriyetlerin önüne kesin olarak geçilecek.

BANKALAR VE TAPU SİSTEMİ ENTEGRE EDİLDİ

Bakanlık açıklamasında, uygulamanın 81 ilde kesintisiz ve sorunsuz işleyebilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile bankalar arasındaki veri paylaşım altyapısının hazırlandığı vurgulandı. Sürecin hızlandırılması amacıyla sisteme özel bir entegratör tanımlanırken, banka altyapılarının da tamamlanmasıyla birlikte pilot uygulama sürecinin de önü açıldı.

EV ALIP SATACAKLAR ÖDEMELERİ BÖYLE YAPACAK

Sektör paydaşlarının ve bankaların hazırlıklarını tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak netleşen takvime yalnızca 3 gün kaldı. Bu tarihten itibaren tapuda yapılacak alım satım işlemlerinde eski usul elden nakit teslimi veya kontrolsüz doğrudan havale dönemi kapanacak; tüm ödemeler devlet güvencesindeki dijital sistem üzerinden ilerleyecek.