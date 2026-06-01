

Yıllardır tartışmalara neden olan ve çok sayıda vatandaşı mağdur eden devre mülk sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle birlikte, turizm tesislerinde devre mülk dönemi sona eriyor.

Yeni düzenleme kapsamında özellikle oteller, tatil köyleri ve benzeri turizm amaçlı konaklama tesislerinde devre mülk kurulmasına artık izin verilmeyecek. Böylece uzun yıllardır uygulanan "otel içinde hisseli tatil satışı" modeli tarihe karışacak.

DEVRE MÜLK TAPULARI YENİ ÜRETİLEMEYECEK

Düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, turizm tesislerinde yeni devre mülk tapularının oluşturulmasının önüne geçilmesi oldu. Buna göre artık tatil yerleşkeleri için sunulan devre mülk tapuları yeni üretilemeyecek. Devre mülk hakkı yalnızca konut (mesken) niteliğindeki yapılarda kurulabilecek.

Bu adımla birlikte vatandaşların tapulu devre mülk ile çeşitli tatil üyelikleri ve tatil paketleri arasındaki farkı daha net görmesi amaçlanıyor.

DEVRE MÜLKLERDE YENİ ŞARTLAR GETİRİLDİ

Bakanlık tarafından yürürlüğe alınan yeni kurallara göre devre mülk kullanım süresi 7 günden kısa olamayacak. Ayrıca bakım ve onarım dönemleri de dahil olmak üzere toplam kullanım süresi 1 yılı aşamayacak.

Öte yandan tek kişiye ait taşınmazlar üzerinde devre mülk kurulmasına da izin verilmeyecek. Böylece sistemin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

TAPU VE SÖZLEŞMELERDE TEK STANDART DÖNEMİ

Yeni düzenleme ile tapu işlemleri ve sözleşme süreçleri de ülke genelinde tek standarda bağlanacak. Böylece farklı uygulamalardan kaynaklanan hukuki belirsizliklerin önüne geçilmesi ve vatandaşların haklarının daha etkin korunması amaçlanıyor.

Yetkililer, yapılan düzenlemeyle birlikte yıllardır kamuoyunda tartışma konusu olan ve binlerce kişiyi mağdur eden devre mülk satışlarındaki belirsizliklerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Yeni dönemle birlikte turizm tesislerinde devre mülk uygulaması sona ererken, sistem yalnızca konut niteliğindeki taşınmazlarla sınırlandırılmış olacak.