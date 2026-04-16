Türkiye genelinde 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin gayrimenkul satış verileri açıklandı.

Yılın ilk üç ayında toplam 628 bin 255 adet taşınmaz satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine oranla %9,5’lik bir azalmaya işaret etti.

Ancak satış adetlerindeki düşüşün aksine, tapu harcı gelirleri %73,6 oranında artarak 51 milyar 800 milyon TL seviyesine ulaştı. Uzmanlar, vergi gelirlerindeki bu artışın temel nedenini, satış bedellerinin tapuda gerçek değerine uygun şekilde beyan edilmesi olarak değerlendiriyor.

DİJİTAL VERGİ ENTEGRASYONUYLA TAKİP EDİLİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyan edilen tutarların doğruluğunu teyit etmek amacıyla farklı kurumlarla dijital veri paylaşımı gerçekleştiriyor. Denetim süreçlerinde şu mekanizmalar etkin şekilde kullanılıyor:

Para Transferi Kontrolü: Alıcı ve satıcı arasındaki banka kayıtlarının incelenmesi.

Ekspertiz Analizi: Taşınmazların güncel piyasa değerini gösteren değerleme raporlarının takibi.

İlan Platformu Denetimi: Satış platformlarındaki ilan fiyatları ile tapu beyanlarının karşılaştırılması.

EKSİK BEYANDA İKİ TARAFA DA CEZA KESİLİYOR

Tapu beyanı ile gerçek satış bedeli arasında fark tespit edilmesi durumunda, eksik kalan harç tutarı taraflardan tahsil ediliyor. Tahsilat sürecine ek olarak, eksik ödenen vergi miktarı kadar (%100 oranında) vergi ziyaı cezası kesiliyor ve yasal gecikme faizi uygulanıyor. Mevzuat uyarınca hem alıcı hem de satıcı, söz konusu mali yükümlülüklerden müteselsilen sorumlu tutuluyor.

PİŞMANLIK HAKKI DETAYI

Maliye birimleri tarafından yürütülen incelemeler yalnızca güncel işlemlerle sınırlı kalmayıp, geçmiş yıllara ait satış kayıtlarını da kapsayabiliyor.

Bununla birlikte, geçmişteki işlemlerinde eksik beyanda bulunduğunu fark eden mükellefler için pişmanlık hükümleri kapsamında düzeltme hakkı bulunuyor. Belirli şartlar dahilinde yapılan başvurularda, vergi cezası uygulanmadan sadece eksik tutar ve faiz ödemesiyle kayıtlar güncellenebiliyor.