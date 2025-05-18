Türkiye'de artan dolandırıcılık vakalarında mağdurlar, sık sık noter belgelerinde kullanılan sahte mühürler ile tuzağa düşürülüyor.



4 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla gayrimenkul ve arsa gibi taşınmazların devir işlemlerinin noter aracılığıyla yapılmasına imkan tanıyan düzenlemenin kötüye kullanılması, Adalet Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.

NOTER BELGELERİNE KAREKOD ZORUNLULUĞU GELİYOR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayında yaptığı konuşmada, , UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter gibi uygulamalarda önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu.



Düzenlemelerden en dikkat çekeni ise, son yıllarda çok sayıda resmi evrakta kullanılan karekod zorunluluğunun noterler için de yürürlüğe gireceğinin açıklanması oldu. Yapılacak değişiklikle birlikte, tapu devir işlemlerinde ve çeşitli taşınmazların satışında alıcı ve satıcı tarafların daha güvenli işlem gerçekleştirmesine imkan tanınacak.