Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile resmi portallardaki ilanlar denetim altına alınırken, yetkisiz kişilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden kuralları baypas ettiği bildirildi. Sektör uzmanları, konut alıcılarını sosyal mecralarda karşılaşılan sahte profil ve yetkisiz ilanlara karşı uyardı.

Emlak portallarında devreye alınan doğrulama sisteminin sektöre disiplin getirdiğini belirten uzmanlar, sosyal mecralardaki denetim açıklarına dikkat çekiyor.

Taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunan işletmelerin ilan numarası ve yetki belgesiyle sosyal medyada paylaşım yapabildiğini hatırlatan uzmanlar, sistemdeki bazı istisnaların haksız rekabete yol açtığını ifade ediyor.

Eski T.C. vatandaşları veya kooperatif ortaklıkları gibi durumlarda ilanların tek taraflı beyanla sisteme girilebildiğini belirten uzmanlar, bu durumun yetkisiz taşınmazların pazarlanmasına zemin hazırladığını aktarıyor.

"TAPU SAHİBİ İLE İLANI VEREN KİŞİNİN KİMLİĞİNİ KARŞILAŞTIRIN"

Sosyal medyadaki sahte ilanları gerçeğinden ayırmanın tüketici için zor olduğunu vurgulayan uzmanlar, dolandırıcılık girişimlerinde ikna kabiliyetinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

İşlem öncesinde kimlik doğrulamasının şart olduğunu belirten uzmanlar, şu hususlara dikkat çekiyor:

Kimlik Doğrulaması: İlanı veren veya satışa aracılık eden kişinin, tapu senedinde adı geçen hak sahibiyle aynı kişi olup olmadığı mutlaka teyit edilmelidir.

Firma Araştırması: İnternet üzerindeki müşteri yorumları incelenmeli, faaliyette bulunduğu bölgede tanınan ve referanslı emlak firmaları tercih edilmelidir.

Bireysel İlan Riski: Sahibinden verilen ilanlarda mülkiyet hakkı araştırması yapılmadan kaparo veya ön ödeme gönderilmemelidir.

"KELEPİR" İLANLARA KARŞI AMAN DİKKAT

Piyasa değerinin belirgin şekilde altında sunulan gayrimenkul ilanlarına karşı acele karar verilmemesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, fiyatı emsallerine göre çok düşük tutulan ilanların yüksek risk taşıdığını vurguluyor.

Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde yetkili ve güvenilir emlak işletmeleriyle çalışmanın, ödenecek komisyon bedelinin ötesinde bir işlem güvenliği sağladığı belirtiliyor.

TAPUDAKİ O DETAYA BAKAMDAN İMZAYI ATMAYIN

Uzmanlar, satış sürecinde tarafların tapu dairesine gitmeden veya sözleşme imzalamadan önce tüm belgeleri çapraz kontrolden geçirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Sosyal medyada güven uyandırmak adına hazırlanan sahte yetki belgelerine ve sahte kimlik beyanlarına kanarak imza atan ya da resmi süreçleri başlatmak adına bağlayıcı taahhütlerde bulunan alıcıların geri dönülmez mağduriyetler yaşayabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle, tapu tescil veya ön satış sözleşmesi aşamasında belgedeki mülk sahibi ismiyle karşınızdaki kişinin kimlik bilgilerinin birebir eşleştiğinden emin olunmadan hiçbir belgeye imza atılmaması ve resmi işlem yapılmaması gerektiği vurgulanıyor.