Konya’nın Taşkent ilçesinde AHEM Elektrik Üretim AŞ tarafından 2011 yılında inşa edilen 6,63 MW Kurulu Güç Kapasiteli Güneyyaka Regülatörü ve HES Projesi, DSİ’nin çıkardığı genelge kapsamında mevcut santrale GES projesi eklemek isteyen yatırımlardan biri.

İlçe merkezine bitişik bir alandaki yamaç arazide Güneş Enerji Santrali (GES) inşa etmek isteyen şirketin hazırladığı proje için Konya Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından 7 Mart 2025 tarihinde ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı verildi.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Kararı öğrenen Taşkent halkı, 53 bin m2’lik arazide uygulanmak istenen GES projesi için seçilen bölgenin meyve bahçeleri bulunduğunu belirterek projeye tepki gösteriyor.

VERİMLİ TARIM ARAZİSİNE GES

Projeye dair hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş olsa da, yerel halk tarafından hazırlanan kapsamlı itiraz metni bu kararın gerçekliğini sorgulattı. Oluşturulan raporda belediyelerin ve DSİ’nin görüşleri alınmış fakat İl Tarım Orman Müdürlüğü ya da ilçe tarım orman müdürlüklerinin görüşüne başvurmaya bile gerek görülmedi. 53 bin metrekareyi aşkın alanın önemli bir kısmının verimli tarım ve bağ arazisi olduğu, aynı zamanda ilçenin kamu kurumlarına ve tarihi dokusuna son derece yakın olduğu belirtiliyor.

MAHKEME BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖNDERDİ

Bölgede GES istemeyen bölge halkı, ÇED Raporu ve yürütmeyi durdurma için yargıya başvurdu. Konya 1. İdare Mahkemesi yapılan itirazın ardından bölgeye 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti gönderdi.

BÖLGE HALKI EYLEM YAPTI

Bilirkişi heyeti bölgede inceleme yaptığı sırada bölge halkı ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Bölge halkı adına konuşan Naim Özetçi, şunları söyledi: “Bizler Taşkentliler olarak tapulu tarım alanlarımıza GES yapılmak istenmesine karşı toplandık. Bugün bizim keşif günümüzdü. Bilirkişiler geldi ve keşiflerini icra ettiler. Tapulu tarım alanlarımızı tek tek gösterdik. Bu topraklar bataklık değil,. Bu topraklar tarım alanı Biz buraların GES’e heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu topraklar tarım toprağı olarak kalacaktır. Burada üretim yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Bizler devlete karşı değil bir şirketin karşısındayız. Bizler Ges’lere karşı değiliz. GES’ler çorak arazilere, atarım vasfı olmayan alanlara elbette yapılabilir. Çünkü güneşten gelen enerjiye ihtiyacımız var. Ama tarıma daha çok ihtiyacımız var. Günümüz gıda krizini, iklim krizinin yaşandığı şu günlerde tarıma enerjiden daha çok ihtiyacımız var. Bu yüzden topraklarımıza sahip çıkacağız. Canımız pahasına bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Canlıların yok olmasına, doğanın tahrip olmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burada yaşayan onlarca kuş, onlarca hayvan, suda yaşayan canlılar var. Onların yok olmasına, çevrenin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Devlet büyüklerimizden bu konuda destek bekliyoruz.”

TARİHİ KERVAN YOLU DA GEÇİYOR GES

Yapılmak istenen bölgenin hemen yanından tarihi kervan yolunun da geçtiğini söyleyen bölge sakinlerinden Hasan Hüseyin Kahrıman, “Şu olduğum yerden bir tarihi kervan yolu geçiyor. Bu Roma dönemine ait, 2000 yıl öncesine dayanan bir yol. Bu insanlar 2000 bin yıl önce bu yolu neden yapmışlar? Görüldüğü gibi tarım arazileri varken yolu kayaları çizerek yapmışlar. Çünkü toprak burada çok değerli. Bu yol buradan GES yapılmak istenen bölgenin yanından aşağı doğru gidiyor. Bu yol çok önemli bir öneme sahip. Bu tarihi yolun mutlaka korunmasını istiyoruz. Çünkü tarih ders almak için vardır. Biz bu yolun GES’değil, turizm amaçlı kullanılmasını istiyoruz. Buradaki değeri bütün insanlar görsün” dedi.