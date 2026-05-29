Türkiye sınırları dahilinde taşınmaz varlığı bulunan mükellefler için emlak vergisi birinci taksit ödemelerinde son viraja girildi. Yasal olarak belirlenen son ödeme tarihi 1 Haziran olarak açıklanırken, mülk sahiplerini bu yıl önemli bir sürpriz bekliyor.

Ödeme takviminin Kurban Bayramı tatiliyle çakışması, belediyelerdeki fiziki veznelerin kapalı olmasına yol açacak. Bu durum, tapu sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına dijital kanallardan ödeme yapmasını adeta zorunlu hale getirdi.

ÖDEME SÜRECİ, CEZALAR VE MUAFİYET DETAYLARI

Tüm taşınmaz sahiplerinin ilk taksit ödemelerini en geç 1 Haziran gün sonuna kadar yapması yasal zorunluluk.

Belirtilen süre içinde ödemesini tamamlamayan mülk sahiplerine, geciken her ay için %3,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Mükellefler emlak vergisi borçlarını kendi bütçelerine göre peşin ya da iki taksit halinde ödeme hakkına sahip.

EMLAK VERGİSİ NASIL HESAPLANIYOR?

Vergi tutarı standart bir ücrete tabi olmayıp, mülkün bağlı olduğu belediyenin her yıl güncellediği metrekare birim değerine göre belirleniyor.

Ev, dükkan veya arsanın toplam metrekaresi ile belediyenin belirlediği birim değer çarpılarak mülkün "rayiç bedeli" bulunuyor.

Nihai vergi tutarı, bu rayiç bedel üzerinden taşınmazın türüne (konut, arsa, iş yeri vb.) göre özel oranlarla hesaplanıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Brüt alanı 200 metrekareyi geçmeyen tek bir konuta sahip olmak kaydıyla, kanunen bu vergiden muaf tutulan ve ödeme yapmayacak kesimler şunlardır:

-Emekliler,

-Emekli dul ve yetim aylığı alanlar,

-Engelli vatandaşlar ve gaziler,

-Şehitlerin eş ve çocukları ile vazife malullüğü aylığı alanlar,

-Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyenler.

İNTERNETTEN ÖDEME NASIL YAPILIR?

Vatandaşların bayram tatili engeline takılmadan ve ceza yemeden ödeme yapabilmesi için kullanabileceği güvenli dijital kanallar şunlardır:

e-Devlet Kapısı: Vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak İnternet Vergi Dairesi veya mülkün bağlı olduğu belediye sekmesi üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilir.

E-Belediye Sistemleri: Taşınmazın kayıtlı olduğu belediyenin resmi web sitesine girerek "E-Belediye" borç sorgulama ve ödeme ekranından kredi kartıyla işlem yapılabilir.

Dijital kanalları kullanmayı tercih etmeyenlerin, bayram tatili resmi mesaisi başlamadan önceki son aktif saatlerde bizzat belediye veznelerine giderek işlemlerini bitirmesi gerekiyor.