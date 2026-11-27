Türkiye genelindeki milyonlarca mülk sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit döneminde geri sayım sürüyor. Taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelere yapılması gereken ödemeler için yasal süre 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor.

GECİKME ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Yasal ödeme takvimini kaçıran tapu sahipleri ek maliyetle karşı karşıya kalacak.

30 Kasım Pazartesi gününe kadar yatırılmayan vergi tutarlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikme süresinin bir aydan kısa olması durumunda ise ceza tutarı günlük bazda hesaplanarak borca eklenecek.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

Mükellefler ödemelerini fiziki olarak belediye veznelerinden yapabildiği gibi, belediyelerin resmî internet siteleri veya bu hizmeti sunan belediyeler için e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor.

Son günlerde yoğunluk yaşanmaması adına bazı belediyeler 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri de veznelerini açık tutacak.

Hafta sonu vezneleri kullanacak vatandaşların çalışma saatlerini ilgili belediyenin resmî internet sayfasından kontrol etmesi gerekiyor.

Ayrıca dijital dolandırıcılığa karşı SMS yoluyla gelen sahte ödeme bağlantılarına ve kopya internet sitelerine karşı dikkatli olunması isteniyor.

YENİ EMEKLİLERİN VERGİ DURUMU

Emeklilik nedeniyle sıfır oranlı emlak vergisi avantajından yararlanmak isteyenler için takvim detayı büyük önem taşıyor.

2026 yılı içinde emekli olan vatandaşlar, gerekli şartları taşısalar dahi bu muafiyetten ancak 2027 yılında yararlanabilecek.

Bu yıl emekli olanların 2026 yılına ait emlak vergisini cezaya düşmemek için ödemesi gerekiyor. Emekli olduktan sonra ücretli veya kazanç getirici bir işte çalışmaya devam edenler ise çalıştıkları süre boyunca bu haktan faydalanamıyor; muafiyet ancak işten ayrıldıkları yılı takip eden dönemde devreye giriyor.

VERGİ MUAFİYETİ ŞARTLARI NELER?

Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan belirli gruplar emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor. Bu kapsamda yer alan kesimler ve şartlar şöyle sıralanıyor:

Kapsamdaki Kişiler: Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev kadınları ve işsizler, yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul veya yetim aylığı bulunanlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri.

Gelir Sınırı: Geliri olmayanlar ve emekli aylığı alanlar için 2025 yılında elde edilen mevduat faizi ve temettü gibi menkul sermaye iratlarının toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.

YAZLIK VE KİRACILARIN DURUMU

Yalnızca yılın belirli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık ve yayla evleri muafiyet dışında kalıyor. Tek konutunu kiraya verip başka bir evde kiracı olarak oturanlar şartları sağlamaları halinde muafiyetten yararlanabilirken, kira ödemeden başka bir evde oturanlar vergi ödemek zorunda kalıyor.

2026'DA TAŞINMAZ ALANLAR İÇİN BİLDİRİM SÜRECİ

2026 yılı içerisinde konut veya taşınmaz satın alan vatandaşların bu yıla ait emlak vergisini ödeme yükümlülüğü bulunmuyor; mevcut yılın vergisi satıcıya ait sayılıyor.

Alıcının vergi mükellefiyeti 2027 yılında başlayacak olsa da, yıl sonuna kadar yasal bildirim zorunluluğu bulunuyor.

Yeni tapu sahiplerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar ilgili belediyeye veya hizmet sunan belediyeler için e-Devlet üzerinden emlak vergisi bildirimini vermesi şart.

Tapu tescili yılın son üç ayında gerçekleşenler için ise bu süre tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor. Bildirimi zamanında yapmayanlara ikinci derece usulsüzlük cezası, verginin geç tahakkuk etmesi halinde ise vergi ziyaı cezası kesiliyor; iki cezanın aynı anda doğması durumunda tutarı yüksek olan ceza uygulanıyor.