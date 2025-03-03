Mücadelenin 80. dakikasında Eren Elmalı’nın yerine oyuna dahil olan Cuesta, henüz birkaç dakika geçmeden Can Keleş’e yaptığı müdahaleyle Kasımpaşa lehine penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Hajradinovic, atışı gole çevirerek skoru 3-3’e taşıdı. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen an oldu.

Taraftarlardan Büyük Tepki

Galatasaray’ın kritik puan kaybında büyük rol oynayan Cuesta, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların sert eleştirilerine maruz kaldı. Birçok taraftar, genç stoperin performansını yetersiz bularak kulübün transfer politikasını da sorguladı.

Ümit Karan’dan Ağır Eleştiri: ‘Sözleşmesini Feshederim’

Galatasaray’ın eski futbolcularından Ümit Karan da Carlos Cuesta’nın performansını sert sözlerle eleştirdi. Karan, “Cuesta nedir ya! Amatör futbolcu bile böyle bir faul yapmaz. Hemen sözleşmesini feshederim!” diyerek tepkisini dile getirdi.

Maçın ardından Cuesta'nın geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, teknik ekibin oyuncunun performansına yönelik nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.