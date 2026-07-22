Copa Sudamericana play-off maçında Arjantin ekibi Tigre, deplasmanda Uruguay temsilcisi Nacional karşı karşıya geldi. Tigre, Nacional'ı 3-0 mağlup etti. Tigre'nin Uruguay'da Nacional'a karşı zaferinden sonra, Uruguaylı ekibin taraftarlarını taşıyan otobüslere silahlı saldırı düzenlendi.

Arjantin basınından Clarin'in haberine göre polis kaynakları, Montevideo'daki Cerro Hastanesi'ne nakledilen bir taraftarda kurşun yarası olduğunu doğruladı. Yaralıların olduğu aktarılırken, taraftarların hayati durumunun kritik olmadığı ifade edildi. Resmi kaynaklara göre, saldırı kupa maçından sonra Route 1 ve Civils Avenue'daki 15 otobüsten birine yapıldı.

Otobüsler, maçı izlemek için Uruguay'a gelen 2 binden fazla taraftarla birlikte Arjantin'e dönüyordu. Otobüse 10 kurşun isabet ettiği ve saldırı sonucu maddi hasar olduğu belirlendi. Cam kenarında oturan bir taraftarın kolundan yaralandığı da açıklandı. Görgü tanıkları ise "Birkaç patlama ve makineli tüfek sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.

Yerel medyaya göre, saldırı bazı Nacional taraftarları tarafından gerçekleştirildi ve motosikletle otobüse pusu kuruldu. Uruguay kulübünün liderleri, uzun süre yol kenarında mahsur kalan taraftarlara yardım etmek için çaba harcadı.