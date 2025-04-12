Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e evinde 2-0 yenilirken siyah-beyazlı taraftalar takıma yoğun tepki gösterdi.

Mücadele oynanırken Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in aleyhinde tezahüratlar yaptı. Taraftarların Norveçli teknik adama yönelik yaptıkları tezahüratta, "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak kursağımızda kalıyor. Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" ifadeleri yer aldı.

PROTESTO BÜYÜDÜ

Beşiktaşlı taraftarlar maçın son düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı oyuncuları yuhaladı. Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü maç sonunda stattan çıkmadı ve protestolarını sürdürdü.

Bunun üzerine takım kaptanı Necip Uysal soyunma odasına giderek siyah-beyazlı oyuncuları yeniden sahaya çıkardı ve taraftarın yanına götürdü. Takım sahaya çıktıktan sonra kaelci Mert Günok, stadyumda bekleyen taraftarlardan özür diledi.

Ancak öfkeli taraftarlar Necip Uysal ve Rafa Silva dışındaki tüm futbolcuları protesto etmeye devam edince takım yeniden içeri girdi.