Süper Lig'in 8. haftasında Amed'in Konyaspor'u sahasında 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Konya'da tansiyon bir anda tavan yaptı. Sahada alınan yenilgiye ve sergilenen futbola öfkelenen yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın değerlendirildiği yerel televizyon kanalı tv42'nin stüdyosuna gitti.

Karşılaşmanın analiz edildiği canlı yayın devam ettiği sırada taraftarların stüdyo camlarına vurarak çıkardığı sesler ve stüdyoda yaşanan panik anları, doğrudan televizyon ekranlarına ve mikrofona yansıdı.

"BİR ARA VERİP NE OLACAĞINI GÖRELİM"

Dışarıdaki gerilimin tırmanması ve seslerin canlı yayını bölecek boyuta ulaşması üzerine tv42 Genel Yayın Yönetmeni Yaşar Toy, gazeteci konuğu Uğur Öztepe'ye dönerek yayını durdurma kararı aldı.

Stüdyodaki tedirginliğin ekrana yansıdığı o anlarda Yaşar Toy, "Bir ara verelim mi Uğur Ağabey? Bir araya gidelim, ne olacağını görelim. Tepkiler kulağınıza kadar geliyor. Taraftar gruplarının yüksek tempolu tepkisi devam ediyor" ifadelerini kullanarak rejiye acil reklam arasına gidilmesi talimatını verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Taraftarların stüdyo camlarını yumrukladığı, bina çevresinde sloganlar attığı ve yayıncıların panik içinde yayını kestiği o anların görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi. Binlerce futbolseverin paylaştığı görüntüler, ligde haftanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.