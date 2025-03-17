Fransa Ligue 1'in 26. haftasında son iki sırada yer alan Montpellier ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Saint-Etienne'in 10 kişi kaldığı ve öne geçtiği maç, Montpellier taraftarının tribünleri yakması sonucu yarıda kaldı.
TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKTI
11. ve 53. dakikalarda Lucas Stassin'in golleriyle 2-0 öne geçen Saint-Etienne'de Maxime Bernauer, 45. dakikada kırmızı kart gördü.
Konuk ekibin ikinci golünden sonra Montpellier taraftarı çileden çiktı. Yaşanan hararetin ardından taraftarlar tribünleri yakmaya başladı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen kale arkası tribündeki olaylar ve yangın dururulamadı ve maçın hakemi François Letexier, soyunma odasına gitti.
Yaklaşık bir saatlik aranın ardından mücadelenin hakemi maçı kesin olarak tatil etti.