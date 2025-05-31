Trendyol 1. Lig’e yükselme mücadelesi kapsamında Kayseri’de oynanacak olan Batman Petrolspor – Artı Değer Vanspor final karşılaşması öncesinde önemli bir güvenlik kararı alındı. Edinilen bilgiye göre Elazığ Valiliği, her iki takımın taraftarlarının Kayseri'ye gidiş ve dönüşte Elazığ güzergahını kullanmalarını yasakladı.

ELAZIĞ ÜZERİNDEN GEÇİŞE GÜVENLİK ENGELİ

Trendyol 1. Lig'e yükselmek için son viraja giren Batman Petrolspor ve Artı Değer Vanspor, 1 Haziran Pazar günü Kayseri’de karşı karşıya gelecek. Yükselme finali, hem kulüpler hem de taraftarlar için büyük önem taşırken, karşılaşma öncesinde güvenlik önlemleri de üst düzeye çıkarıldı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde yaşanan bazı olaylar ve olası riskler nedeniyle Elazığ Valiliği, maçın iki finalist takımının taraftarlarının Kayseri’ye seyahati sırasında Elazığ güzergahını kullanmalarına izin vermeme kararı aldı. Alınan bu karar, hem gidiş hem de dönüş yolculuklarını kapsıyor.

KAYSERİ'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Maçın oynanacağı Kayseri’de de İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin, olası olaylara karşı kapsamlı güvenlik önlemleri aldığı bildirildi. Stadyum çevresinde taraftar girişleri kontrollü şekilde sağlanacak.

Nesine 2. Lig Play-Off finali, yalnızca takımların değil, şehirlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği bir mücadeleye sahne olacak. Finalde zafer kazanan takım, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.