UEFA Avrupa Ligi'nde Fransız ekibi Lille ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın oynadığı maçta, taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilim mücadelenin önüne geçti. Fransız güvenlik güçlerinin maç öncesinde İngiliz taraftarlara müdahalesi gündem oldu. ACIMASIZCA VURDULAR Aston Villa'nın Lille ile oynadığı maç öncesinde deplasman tribününe girmek isteyen İngiliz taraftalar ile Fransız güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Gerilim artınca Frasız polisi, Villa taraftarına sert müdahalede bulundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bazı taraftarların üzerinde elektroşok cihazı kullanıldığı iddia edildi. Güvenlik güçlerinin taraftarlara copla da müdahale ettiği görülürken yaşanan müdahalenin ardından çok sayıda Aston Villa taraftarının stadyuma girişine izin verilmedi. İngiliz taraftarlar yaşananlara tepki gösterdi. Mücadele İngiliz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.